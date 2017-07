Opnieuw kamp in buurt van Ourthe afgeblazen door zieke leden

Door: redactie

24/07/17 - 14u21

De Ourthe heeft opnieuw slachtoffers gemaakt. Gisteren besloot de leiding van Sint-Lievens Sint-Andries het kamp in Ottré (nabij Vielsalm) stop te zetten omdat de leden ziek waren geworden na een zwempartij in een vertakking van de rivier. Dat meldt VTM Nieuws vandaag.

Zaterdag zochten de 15 scoutsmeisjes en 10 leidsters verkoeling op in een zijrivier van de Ourthe. Niet veel later kloegen ze over maagklachten en moesten ze braken. Gisteren werd besloten het kamp stop te zetten.



Verschillende incidenten

De voorbije weken werden al verschillende jeugdkampen afgeblazen door plotse ziekte van de leden. Alle kampen vonden in de buurt van de Ourthe plaats.



De Sint-Augustinusscouts uit Sint-Truiden verbleven in Durbuy en besloten vrijdag naar huis te keren. Een Chirogroep uit Londerzeel kreeg in Luxemburg te kampen met ziekte, en enkele dagen later werd de KSA uit Westmalle getroffen die op dezelfde locatie verbleef. Door de droogte staat in de zijrivieren van de Ourthe erg weinig water. Omdat het water te warm is, zit het vol bacteriën.



De Chiro van Opglabbeek verbleef dan weer in Brasschaat waar ook tientallen leden ziek werden. Die oorzaak is voorlopig nog onduidelijk.