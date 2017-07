Man (37) vermoord in appartement gevonden

Patrick Lefelon

24/07/17 - 13u05

© Patrick Lefelon.

Ekeren Een 37-jarige man is vanmorgen dood teruggevonden in zijn appartement op de Konijnenberg in Ekeren (Antwerpen). Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. De moordbrigade van de federale politie is ter plaatse. De hal van het woonblok en het appartement worden momenteel onderzocht door specialisten van de technische en wetenschappelijke politie.