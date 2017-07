107 verdachten van mensensmokkel en -handel opgepakt in Europa

Door: redactie

Tussen 26 juni en 2 juli zijn in 22 Europese lidstaten en partnerlanden van de EU in totaal 107 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze betrokken zijn bij mensenhandel of mensensmokkel met het oog op exploitatie van de prostitutie. Die arrestaties kaderden in een speciale actieweek tegen die vormen van georganiseerde criminaliteit, gecoördineerd door Europol.