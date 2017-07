Te duur: ramen justitiepaleis Brussel al twee jaar niet gelapt

Door: redactie

Al twee jaar werden de ramen van het justitiepaleis in Brussel niet meer gekuist, omdat er geen geld voor is. Dat meldt VTM NIEUWS vandaag. Nochtans is een flinke poetsbeurt hoognodig volgens een medewerker in het gebouw.