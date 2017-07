Taks op effectenrekening blijft regering verdelen

DIETER DUJARDIN

24/07/17 - 05u00

© Photo News.

Charles Michel (MR) heeft zijn grote zomerakkoord in het feestweekend na 21 juli niet gekregen. Nadat Open Vld-vicepremier Alexander De Croo donderdag hard uithaalde naar de taks op effectenrekeningen die Michel op tafel had gelegd als alternatief voor de meerwaardebelasting van CD&V, schakelde een zwaar misnoegde premier het hele weekend over op pendeldiplomatie, in de hoop alsnog een compromis uit de brand te slepen. Maar dat leverde niets op: gisteravond gingen de topministers uit elkaar zonder akkoord. Na afloop viel te horen dat de onderhandelingen uiterst moeizaam lopen.