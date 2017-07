Varkens krijgen al 4 jaar omstreden medicijn

JEROEN BOSSAERT

24/07/17 - 05u00

Al sinds 2013 krijgen Belgische biggen een medicijn toegediend dat volgens experts schadelijk is voor mens en milieu. De EU heeft onlangs alle lidstaten teruggefloten die het gebruik van zinkoxide toestaan. Ons land twijfelt echter: meteen verbieden of de varkenssector nog vijf jaar respijt geven?

© Jan Aelberts.

Het was toenmalig minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) die de farmabedrijven in september 2013 een vergunning gaf om zinkoxide in te voeren als geneesmiddel in de veeteelt. Dat medicijn is nochtans omstreden, omdat zink - een zwaar metaal - via de varkensmest in de bodem sijpelt en voor vervuiling zorgt. Bovendien is er een risico dat het bacteriën resistent maakt tegen antibiotica. "Ik ben geen voorstander van zinkoxide bij biggen, omdat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen", zegt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven).



De EU denkt er net zo over en besliste onlangs om zinkoxide als geneesmiddel te verbieden. Iedere lidstaat heeft echter de vrijheid om meteen in te grijpen of nog vijf jaar te wachten. Het legt alle druk bij huidig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "We zijn teleurgesteld dat de EU de lat niet voor iedereen gelijk heeft gelegd", zegt ze. De Boerenbond is duidelijk: "Een onmiddellijk verbod is uit den boze."



