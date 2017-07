Dronken vrouw rijdt twee keer in op zelfde gezin

DIRK VAN GORP EN JOSÉ MASSCHELIN

24/07/17 - 05u00

© Vanderveken.

Een dronken bestuurster is in Geel tot twee keer toe ingereden op hetzelfde gezin. Na de eerste aanrijding pleegde ze vluchtmisdrijf, maar een halfuur later keerde ze terug en reed ze met hoge snelheid een 48-jarige vrouw omver. Het slachtoffer verloor beide benen. Het dramatische ongeval speelde zich vrijdag kort voor middernacht af op een brug over het Albertkanaal.