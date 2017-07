"Een spijkerbom in je lichaam is een totaal ander gegeven": Campus Vesta start met opleidingen om terreurslachtoffers te redden

Bertje Warson

Campus Vesta, hét multidisciplinair opleidingscentrum voor professionele veiligheidstrainingen in Emblem (Ranst) start nu ook met medische opleidingen om terreurslachtoffers te redden. In de provincie Antwerpen is het Heilig-Hart Ziekenhuis uit Lier het eerste ziekenhuis dat start met deze opleidingen.

Verpleegkundigen van de spoedafdelingen provincie Antwerpen willen bij grootschalige rampen en aanslagen maximaal inzetbaar zijn. "Aanslagen kunnen overal gebeuren en wij moeten daar op voorbereid zijn. Het Heilig-Hart Ziekenhuis Lier start als eerste ziekenhuis met deze opleidingen", zegt Mathijs Aerts, hoofdcoördinator medische opleidingen Campus Vesta in Emblem.

Primeur "Het Heilig-Hartziekenhuis van Lier werd als eerste ziekenhuis gekozen omdat wij als eerste gereageerd hebben om die opleidingen te volgen. En wij hadden reeds een nauwe samenwerking met Campus Vesta. Onze hulpverleners moeten opgeleid worden om oorlogswonden te verzorgen na aanslagen. Dit vergt een bijzonder opleiding, zegt Dirk Van der Auwera, directeur Verpleging van het Lierse ziekenhuis.



Na politiediensten en brandweer leidt Campus Vesta nu ook het ziekenhuispersoneel op. De opleiding Tactical Emergency Casualty Care betekent een andere benadering van prehospitaal werken. Het eerste ziekenhuis in de provincie Antwerpen dat de opleiding volgt, is inderdaad het Heilig-Hartziekenhuis Lier, benadrukt Mathijs Aerts, hoofdcoördinator medische opleidingen Campus Vesta.

Specifieke medische aanpak redt 15 procent meer mensenlevens Campus Vesta was al voor de aanslagen in Brussel bezig met het opleiden van instructeurs om deze opleidingen te geven. Meteen na de aanslagen begonnen de opleidingsreeksen voor politie en brandweer. Nu is de medische zuil aan de beurt. Tactical Emergency Casualty Care focust zich op het vermijden van overlijdens en vergt van medische interventieploegen een andere aanpak van het prehospitaal werk.



De opleiding vloeit voort uit de militaire versie Tactical Combat Casualty Care waarmee Defensie in 2004 startte. In 2016 startten we in België met de civiele opleiding Tactical Emergency Casualty Care. Onderzoek rond overlijdens op het slagveld brengt in kaart dat we bij oorlogsverwondingen, schot- en steekwonden het aantal overledenen kunnen terugdringen met 15% door andere medische technieken toe te passen, aldus hoofdcoördinator Mathijs Aerts nog.