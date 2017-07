Hooibrand mergelgrotten: robot van Duitse chemiereus inspecteert gangenstelsel

Bewerkt door: ADN

Omdat brandweermannen de mergelgrotten in Kanne bij Riemst niet meer binnen mogen om een hooibrand te blussen, werd deze voormiddag een vanop afstand bestuurde robot van het Duitse chemiebedrijf Bayer uit Leverkusen het gangenstelsel ingestuurd.

De brand in de hooiopslagplaats aan de Muizenberg in Kanne werd donderdagavond rond 21 uur opgemerkt. Omdat de brandweer verschillende brandhaarden ontdekte, waren er sterke vermoedens van kwaad opzet. Sinds donderdagavond woedt de brand in de mergelgrotten, die gevaarlijk om te blussen is, want door de hitte en het blussen komen er stukken mergel los, die naar beneden vallen.