"Ik wil niet dat mijn dochter met Marokkanen omgaat", sms't moeder naar jongen van twaalf

23/07/17 - 08u10 Bron: Facebook

In een facebookpost die al ruim 700 keer werd gedeeld, uit de moeder van een twaalfjarige jongen haar verontwaardiging over een sms die haar zoontje kreeg van de moeder van een vriendinnetje. "Ik zeg dat je geen contact meer mag hebben met haar", schrijft de moeder naar de jongen. De reden? "Ik heb niet graag dat ze met Marokkanen omgaat". Ines, de moeder van de jongen, getuigt in haar post van haar teleurstelling en boosheid. Tegelijk toont ze zich moedig en geeft ze een les in opvoeding.

U heeft een kind van 12 jaar door uw bericht schaamteloos doen nadenken over zijn afkomst. U heeft hem doen denken dat hij minderwaardig is en dat hij zonder enige reden veroordeeld kan worden vanwege zijn afkomst. U heeft hem bestempeld als kwaad terwijl u hem niet kent en u heeft hem erop gewezen dat hij niets is voordat zijn leven nog maar begint Moeder Ines De jongen en het meisje van twaalf zijn schoolvrienden en wisselen verliefde sms'en uit. De moeder van het meisje besloot de vriendschap tussen de tieners te dwarsbomen, klaarblijkelijk puur omwille van de afkomst van het vriendje van haar dochter. Ze stuurde een sms naar de jongen waarin ze in niet mis te verstane bewoordingen de jongen verbiedt nog langer met haar dochter om te gaan.



De moeder van de jongen, Ines, besloot de moeder via Facebook aan te spreken." U heeft mijn zoon voor het eerst doen kennismaken met puur racisme, persoonlijk gericht op hem", schrijft ze.



"Voor uw bericht was hij net zoals alle andere kinderen van zijn leeftijd. U heeft daar verandering in gebracht. U heeft een kind van 12 jaar door uw bericht schaamteloos doen nadenken over zijn afkomst. U heeft hem doen denken dat hij minderwaardig is en dat hij zonder enige reden veroordeeld kan worden vanwege zijn afkomst. U heeft hem bestempeld als kwaad terwijl u hem niet kent en u heeft hem erop gewezen dat hij niets is voordat zijn leven nog maar begint. Ik wist dat deze dag zou aankomen maar ik had gehoopt dat dit enkele jaren zou uitgesteld worden. Totdat hij klaar is om als volwassen jongeman de wereld tegemoet te gaan. Niet nu! U heeft het zaadje bij hem ingeplant dat wat hij ook is, hij nooit als gelijke zal beschouwd worden!" Lees ook Tae-Yoon uit Wijnegem krijgt deze 'begroeting' in Genks bedrijf: "Nummer 29 of is het nummer 19?"

