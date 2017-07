De zon speelt nog even verstoppertje

Bewerkt door: ib

23/07/17 - 06u15 Bron: Belga

© thinkstock.

We krijgen de zon even niet meer te zien. Vandaag blijft het de hele dag regenachtig en winderig met maxima rond 21 graden en ook de rest van de week blijft het bewolkt en regenachtig. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-intoxicatie.

De dag begint wisselend bewolkt, maar in het westen begint het al vroeg te regenen. In de loop van de dag verplaatsen de buien zich naar de rest van het land. In de namiddag wordt het opnieuw droger over het noordwesten. De maxima zijn eerder fris voor de tijd van het jaar, met maximum 16 graden in Hoog-België en 21 graden in het centrum. Er waait ook een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind, met mogelijk rukwinden tot 50 of 60 km/u.



Vanavond en vannacht begint het opnieuw te regenen, met aan de kust mogelijk enkele donderslagen. De minima schommelen van 11 graden in de Hoge Venen tot 14 graden in het centrum.



Morgen blijft het meestal bewolkt met perioden van regen of buien. Een lokaal onweer blijft mogelijk. Het is koel, met temperaturen rond 18 graden en een onaangename noordwestenwind.



Dinsdag en woensdag krijgen we ongeveer hetzelfde weer, al wordt het woensdag wel iets warmer met maxima rond 22 graden. Ook donderdag valt er mogelijk nog lichte regen.



Vanaf vrijdag wordt het iets beter, met afwisselend zon en wolken. Het blijft meestal droog met maxima rond 20 graden. Zaterdag klimt het kwik naar een aangename 23 graden.