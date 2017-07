De Block helpt oude dokters met gratis software uit nood

Bewerkt door: ib

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) lanceert na de zomer nieuwe software om oudere dokters uit de nood te helpen. Dat schrijft het Nieuwsblad vandaag. Vanaf 2018 moeten alle artsen verplicht elektronisch medicatie voorschrijven, maar de bestaande software is voor sommigen te complex.

Vanaf 2018 mogen artsen enkel nog elektronisch geneesmiddelen voorschrijven. Patiënten krijgen dan geen papiertje meer mee voor bij de apotheker. Dokters laden hun voorschrift online op, waarna apothekers genoeg hebben aan de elektronische identiteitskaart van patiënten om alle nodige informatie te raadplegen.



Duur en complex systeem

De geplande hervorming veroorzaakt blijkbaar heel wat ongerustheid. Elektronische voorschriften worden in principe aangemaakt vanuit het elektronisch medisch dossier, maar niet alle zorgverstrekkers hebben daar toegang toe. Bovendien is de bestaande software voor sommigen te duur, omdat ze maar zelden medicatie voorschrijven, en is het computerprogramma voor artsen op leeftijd vaak te complex.



De Block komt nu met een eenvoudiger en gratis programma op de proppen. De minister benadrukt dat niet alleen oudere artsen baat hebben bij de nieuwe software, die de naam PARIS kreeg. Het is ook nuttig voor specialisten tijdens een consultatie in het ziekenhuis en voor tandartsen en vroedvrouwen.



De software is in principe vanaf oktober beschikbaar op desktops en laptops. Later zal elektronisch voorschrijven ook kunnen op tablet en smartphone.