15-jarige scout dood teruggevonden in meer van Bütgenbach - scouts zetten kamp toch stop

Marco Mariotti

24/07/17 - 00u25 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Gisterenmiddag is het levenloze lichaam van de jonge Vlaamse scout Sebastiaan teruggevonden in het meer van Bütgenbach op 20 meter afstand van de plaats waar hij zaterdagnamiddag was verdwenen, toen zijn scoutsgroep er aan het zwemmen was. Dat heeft de burgemeester van Büllingen, Friedhelm Wirtz, bekendgemaakt. De identiteit van het slachtoffer is inmiddels formeel bevestigd. De Izegemse scoutsgroep waar de verdronken jongen Sebastiaan toe behoorde, keert vandaag toch vervroegd terug uit Büllingen.

Sebastiaan, afkomstig uit het West-Vlaamse Izegem, raakte gisteren omstreeks 15 uur vermist, toen hij aan het zwemmen was met zijn scoutsvrienden. Zijn vrienden stelden zijn afwezigheid vast, toen ze allemaal uit het water waren gekomen en hij ontbrak. Ze gingen zelf naar hem op zoek, maar toen ze hem niet vonden, hebben ze rond 16.30 uur de ordediensten op de hoogte gebracht van zijn verdwijning. © photo news.

Zoekactie Politie en brandweer van Büllingen startten meteen een zoektocht die tot in de nacht duurde. Er werd vermoed dat de jongen mogelijk te voet wilde terugwandelen naar de kampplaats, een aantal kilometers verderop. Maar de zoekactie leverde niets op.

Lichaam gevonden Deze ochtend kwam de Civiele Bescherming met speurhonden en duikers. Die duikers vonden het levenloze lichaam in het begin van de namiddag. Het lichaam werd gevonden op 20 meter afstand van de plaats waar Sebastiaan was verdwenen. © belga.

Kamp niet stopgezet Aanvankelijk werd besloten het kamp niet af te blazen, maar rond middernacht werd bekend dat de groep toch eerder terugkeert. De Izegemse scouts zou normaal nog tot 29 juli in Büllingen verblijven, maar beslisten na de dood van de jongen toch om vroeger naar huis te keren. Eerder liet traumapsycholoog Erik De Soir aan VTM Nieuws weten dat het geen slechte zaak is dat de groep niet meteen zou worden opgebroken. "Het is een goed idee om die groep samen te houden, samen op te vangen voor bezinning, maar ook om een antwoord te geven op die talrijke vragen waar die jongeren anders thuis toch maar alleen mee zitten", klonk het. Inmiddels heeft de groep dan toch besloten om vervroegd naar huis te gaan.

Oorzaak Over de exacte omstandigheden van het overlijden bestaat nog geen duidelijkheid. Alain Remue van de Cel Vermiste Personen vermoedt "een stom accident" dat mogelijk te maken heeft met het heel koude water. Mogelijk is de jongen onwel geworden door het temperatuurverschil, zegt hij aan VTM Nieuws. Zwemmen in een meer is dan ook heel verraderlijk, zegt De Soir nog.



Het gaat bovendien om een stuwmeer, en vanaf amper een meter diep kan het water heel erg koud zijn. Contact daarmee kan dan leiden tot hydrocutie, een fenomeen waarbij je hart kan blijven stilstaan. VTM Nieuws meldt nog dat het niet de eerste keer is dat iemand op die manier omkomt in het meer van Bütgenbach.