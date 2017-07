Vlaamse scout (15) vermist aan meer van Bütgenbach

Bewerkt door: ib, tma

23/07/17 Bron: Belga

Het meer van Bütgenbach. © Wikimedia Commons.

Aan het meer van Bütgenbach in de Oostkantons zoekt men sinds zaterdagnamiddag naar een 15-jarige jongen met autisme. De tiener was er samen met zijn scoutsgroep aan het zwemmen, maar is sinds 16 uur spoorloos verdwenen. Dat melden verschillende Duitstalige media. Volgens de VRT nieuwsdienst is de tiener afkomstig uit de buurt van Izegem.