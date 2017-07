15-jarige scout dood teruggevonden in meer van Bütgenbach

Marco Mariotti

23/07/17

video Reddingswerkers hebben het lichaam van de vermiste scoutsjongen teruggevonden in het meer van Bütgenbach. Dat meldt VTM Nieuws. De 15-jarige Sebastiaan uit Izegem was zaterdagnamiddag met zijn groep naar het meer getrokken, toen er plots geen spoor meer van hem was.