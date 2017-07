Aanhangwagen van artiesten Gentse Feesten kantelt: rest van tournee in het gedrang

Door: Tim Van Damme

22/07/17 - 21u33 Bron: Eigen berichtgeving

© Tim Van Damme.

video Wie van Gent naar Brussel wil via de E40 zal vanaf Erpe-Mere het nodige geduld moeten opbrengen. Kort na 20 uur ging een Britse wagen aan het slingeren nadat het voertuig een klapband kreeg. De wagen raakte de aanhangwagen van een bestelwagen waardoor de trailer kantelde en de bestelwagen tegen de middenberm werd geduwd.

© Tim Van Damme.

De inzittenden van de bestelwagen waren artiesten die net van de Gentse Feesten kwamen. Er vielen geen gewonden. Ook de chauffeur van de Britse wagen liep geen verwondingen op.



De artiesten hadden net hun laatste optreden op de Gentse Feesten afgewerkt. De aanhangwagen liep wel heel wat schade op, waardoor de rest van hun tournee wel in het gedrang komt. Normaal moeten ze morgenavond optreden in Frankrijk, maar of dat zal kunnen doorgaan, is nog niet bekend.