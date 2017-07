Burgemeester Durbuy roept jeugdbewegingen op om niet meer in Ourthe en zijrivieren te komen

Bewerkt door: AJA

De jeugdbewegingen die momenteel op kamp zijn in de buurt van Durbuy mogen niet meer in de Ourthe of in één van de zijrivieren komen. Dat raadt de burgemeester van de stad, Philippe Bontemps, sterk aan. In één week tijd werden er drie kampen afgeblazen omdat de kinderen en hun leiding ziek werden.