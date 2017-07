Belgische priester krijgt 15 maanden cel voor seksueel benaderen minderjarige jongen in Frankrijk

KVDS

22/07/17 - 15u32 Bron: Belga

© thinkstock.

Een gepensioneerde Belgische priester (76) is in Frankrijk tot 15 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij seksuele voorstellen had gedaan aan een 14-jarige jongen.

Volgens een bron bij het Franse parket werd de man in 1997 al eens veroordeeld in België voor de verkrachting van een kind van jonger dan 14 jaar.



"Liefde bedrijven"

Op 3 juli volgde de priester in een supermarkt in Givet, dichtbij de Belgische grens, een jongen van 14 jaar. Hij vroeg hem om mee te komen naar zijn auto "om de liefde te bedrijven", aldus het parket van Charleville-Mézières. Lees ook Steeds minder veroordelingen voor pedofilie

Duitsers mogen buitenlandse staatshoofden voortaan beledigen

'Nummer 3 van Vaticaan' vervolgd voor kindermisbruik