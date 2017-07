Door: Dirk Van Gorp

22/07/17 - 10u59

© VDV.

Op de brug over het Albertkanaal aan de Snelwegstraat in Geel is bij een verkeersongeval afgelopen nacht één persoon kritiek naar het ziekenhuis afgevoerd. Twee auto's botsten boven op de brug, maar de wrakken schoven verder op de rechter rijstrook naar beneden waar ze tot stilstand kwamen. De bestuurder van het aanrijdend voertuig raakte lichtgewond, maar de persoon in het aangereden voertuig is kritiek.