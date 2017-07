Zestig bewoners van flatgebouw geëvacueerd na brand in fietsverhuurbedrijf

Door: Siebe De Voogt

22/07/17 - 10u47 Bron: Eigen berichtgeving

© Siebe De Voogt.

Westende In fietsverhuurbedrijf Westbikes langs de Koning Ridderdijk in Westende heeft er afgelopen nacht een korte maar hevige brand gewoed. Het waren wandelaars die het vuur omstreeks 1.15 uur opmerkten en de brandweer verwittigden.

Westbikes is gevestigd op de benedenverdieping van residentie Westend Palace. De hulpdiensten beslisten om een zestigtal bewoners van de bovengelegen appartementen uit voorzorg te evacueren. Ze werden opgevangen in een nabijgelegen tearoom.



De brandweerlieden hadden de vlammen snel onder controle, maar de schade in het fietsverhuurbedrijf is toch aanzienlijk. Enkele hoverboards en elektrische fietsen zijn rijp voor de schroothoop. Er wordt onderzocht of de oorzaak van de brand te wijten is aan de elektrische toestellen.



Het parket van Brugge stelde geen branddeskundige aan omdat meteen bleek dat er geen kwaad opzet in het spel was. De bewoners van het appartementsgebouw konden na een klein uurtje opnieuw naar huis.