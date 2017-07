Zon laat zich even niet meer zien

Door: redactie

Vandaag begint op veel plaatsen nog met opklaringen en wolkenvelden, maar later trekt een storing van over het westen langzaam over de rest van het land. In de namiddag krijgen we overal mogelijk intense buien, eventueel met onweer. De temperaturen bereiken 21 graden aan de kust, in het centrum stijgt het kwik tot 24 graden en in de Kempen tot 27 graden. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-vergiftiging.