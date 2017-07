Dertigtal reizigers vast na treinongeval in Kortrijk

Door: redactie

21/07/17 - 23u46 Bron: Belga

Een dertigtal reizigers moet vanavond geëvacueerd worden uit een trein in de buurt van Kortrijk, nadat die betrokken raakte bij een persoonsongeval. Dat bevestigt Thomas Baeken van Infrabel. De NMBS bekijkt nu hoe de betrokkenen het snelst uit het treinstel kunnen worden gehaald.

Het persoonsongeval gebeurde omstreeks 23.10 uur ter hoogte van de Leiebrug in Kortrijk. Op de betrokken trein - die onderweg was van Kortrijk naar Poperinge - zaten toen nog zowat dertig reizigers aan boord. De NMBS bekijkt nu hoe die zo snel mogelijk geëvacueerd kunnen worden.



Voor het treinverkeer op de lijn Kortrijk-Poperinge zijn er geen gevolgen: het ging om de laatste trein van de dag die op dat traject moest passeren.



