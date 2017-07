"Plots werd bijna iedereen tegelijk ziek": bacterie in Ourthe maakt ook einde aan bivak van scouts Sint-Truiden

Marco Mariotti

21/07/17 - 22u24 Bron: Eigen berichtgeving

Voor de tweede keer in een week heeft een Limburgse jeugdvereniging hun bivak vroegtijdig moeten beëindigen wegens ziekte. Dit keer sloeg het noodlot toe bij de Sint-Augustinusscouts uit Sint-Truiden die in Durbuy verbleef. "Onbegrijpelijk dat niemand ons verwittigde over de bacterie in de Ourthe", zucht hoofdleider Thomas Janssens.

De Ourthe. © thinkstock. Met vijftig personen trok de Sint-Augustinusscouts uit Sint-Truiden begin deze week richting Durbuy. Het bivak verliep goed en het weer was ideaal, tot het noodlot gisteren toesloeg. "We speelden woensdag en donderdag inderdaad met enkelen in de Ourthe", legt hoofdleider Thomas Janssens (21) uit. "Toen leek er nog weinig aan de hand. Donderdagavond aten we nog uitgebreid, en plots werd bijna iedereen tegelijk ziek."

"Uiteindelijk had iedereen dezelfde symptomen: diarree en braken." Een dokter werd ingeschakeld, die de ernst meteen inzag. Hij liet het medische rampenplan afkondigen, en meerdere ambulances snelden ter plaatsen. "Uiteindelijk had iedereen dezelfde symptomen: diarree en braken. Water drinken was het enige dat we konden doen om uitdroging te vermijden. Maar aangezien bijna de ganse leidingsploeg getroffen werd, en we verdere uitbreiding wilden vermijden, besloten we om alles stop te zetten."