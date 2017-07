600 reizigers geëvacueerd van trein na aanrijding in Deurle

Jürgen Eeckhout

21/07/17 - 21u13 Bron: Eigen berichtgeving

Zo'n 600 treinreizigers moesten deze avond omstreeks 20.30 uur geëvacueerd worden nadat een persoon anderhalf uur eerder was aangereden op de lijn Antwerpen-Centraal - Poperinge, ter hoogte van Deurle. Hierdoor was geen treinverkeer mogelijk tussen Gent en Deinze.

Volgens de NMBS hadden de gestrande reizigers gelukkig airco op de trein. "Ze konden uiteindelijk overstappen op een andere trein, want door het hoge aantal was het moeilijk om hen te evacueren met bussen", aldus Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. "De treinen werden omgeleid via Lichtervelde en Gent".



Door het incident waren er heel wat gevolgsvertragingen. Uit het onderzoekt blijkt dat het ongeval een spijtige wanhoopsdaad was.



Wie vragen heeft over zelfmoord kan daarvoor terecht op het gratis nummer 1813.