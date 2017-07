Brandende houtstapel veroorzaakt metershoge rookpluim in Bredene

Siebe De Voogt

21/07/17 - 21u07 Bron: eigen berichtgeving

© Siebe De Voogt.

Bredene Op het industrieterrein in Bredene heeft een grote berg met houtafval vanavond vuur gevat. De brand brak omstreeks 19 uur uit op de site van Decuypere Containers langs de Steenbakkerijstraat.

Het vuur veroorzaakte een rookpluim die van kilometers ver te zien was. De brandweerposten van Gistel, Oostende en Blankenberge snelden ter plaatse en gingen de vlammen vanop de ladderwagen te lijf.



Door de droogte van de laatste weken is het voor de brandweerlieden erg moeilijk om het smeulende hout te blussen. De situatie was dan wel snel onder controle, maar toch zal er nog enige tijd moeten nageblust worden.



Wellicht ligt zelfontbranding van het hout aan de oorzaak van de brand. Voor de nabijgelegen gebouwen was er nooit gevaar.