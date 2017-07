Geen nationale feestdag op de weg: tot 200 kilometer file

TT

Verkeer Er staan sinds 10 uur vanmorgen behoorlijk veel files op de Belgische wegen, hoewel we vandaag onze nationale feestdag vieren. Maar veel Belgen gebruiken hun vrije dag blijkbaar om naar Nederland te trekken. Op de E19 en de A12 stonden er lange files, en rond het middaguur is het erg druk op en rond de Antwerpse ring. Rond 12 uur stond er in totaal bijna 200 kilometer file.

Volgens Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum is het een gekend fenomeen op feestdagen zoals vandaag. "Lekker uitslapen, rustig ontbijten... en dan met z'n allen op weg", zo zegt hij op Twitter.



Het Verkeerscentrum noteerde vanaf 10 uur vooral files op de wegen naar Nederland, zowel de A12 en de E19 vanuit Antwerpen als de E314 in Limburg. Ook richting Frankrijk stonden er files op de E17 door de grenscontroles in Rekkem. Onze filebarometer op #nationalefeestdag. Lekker uitslapen, rustig ontbijten ... en dan met z'n allen op weg. Nu 100km file op de snelwegen! pic.twitter.com/81SW0fsayt — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx)

Tomorrowland File is er sinds deze middag ook richting Tomorrowland in Boom, daar is het aanschuiven op de afrit van de A12. Je neemt daar beter de afrit Rumst op de E19.



Sinds 13 uur verspert een ongeval dan weer twee rijstroken op de Antwerpse ring richting Nederland, wat voor veel vertraging zorgt vanaf de E17 in Zwijndrecht. Het Verkeerscentrum raadt het verkeer van Gent naar Hasselt aan via Brussel te rijden.



Ook in de andere richting vertraagt het verkeer vanaf Merksem tot aan de Kennedytunnel, wat dan weer voor extra vertraging zorgt op de E313 vanaf Ranst. Door start #Tomorrowland is het aanschuiven bij afrit Boom op #A12. Te mijden! Je rijdt nu beter naar het festival via #E19 (Rumst)! #TML17 pic.twitter.com/N8duyLdlop — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum)