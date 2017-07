Vier wagens in brand gestoken met aanmaakblokjes

Door: Siebe De Voogt

In de Schattingbeekstraat in Zedelgem zijn vannacht vier wagens uitgebrand. Het zou om brandstischting gaan, zegt de lokale politie Het Houtsche. Volgens de eerste vaststellingen werden de branden mogelijk aangestoken met behulp van aanmaakblokjes die op de banden werden gelegd. De speurhond nam de geur van de blokjes waar bij verschillende wagens.

De bewoners van de straat werden rond 4.30 uur gewekt door luide knallen. Buiten stonden in een straal van 100 meter vier auto's in brand. Het ging om een Renault Clio, Opel Astra, Peugeot 308 en Peugeot Partner Tepee.



De brandweer snelde ter plaatse en had de vlammen snel onder controle. Ze konden weliswaar niet voorkomen dat de voertuigen volledig uitbrandden. Ook enkele huizen liepen beperkte schade op.



Het labo en de politie kwamen vanmorgen ter plaatse voor sporenonderzoek. "Momenteel is nog niemand opgepakt", zegt woordvoerster Lien Vermeersch. "Het onderzoek zit dan ook nog in een beginstadium."



Het is al de derde brandstichting in twee jaar tijd in de straat. Twee jaar geleden werden een scooter, Dacia en BMW in brand gestoken en ook in oktober brandden al twee wagens uit. Er wordt onderzocht of de feiten kunnen gelinkt worden aan dezelfde dader.