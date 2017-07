Landingsbanen van de luchthaven van Luik krijgen nieuwe naam door verschuiving van het magnetische noorden

lva

21/07/17 - 05u16 Bron: Belga

© Belga.

De twee banen van de luchthaven van Luik, de grootste vrachtluchthaven van het land, krijgen midden augustus een nieuwe naam. In plaats van over 05R/23L en 05L/23R, zal er vanaf dan gesproken worden over 04R/22L en 04L/22R. De nieuwe naam heeft te maken met de verschuiving van het magnetische noorden. Dat werd vernomen bij de luchthaven en bij luchtverkeersleider Belgocontrol.

In de hele wereld worden start- en landingsbanen genummerd op basis van hun ligging ten opzichte van het magnetische noorden. Dat laatste verschuift echter elk jaar een beetje, zodat na verloop van tijd een naamswijziging zich opdringt.



Dat is nu het geval voor de twee banen van Liege Airport, die parallel liggen. Zij krijgen in de nacht van 16 op 17 augustus een nieuwe naam. "De veiligheid is primordiaal", zegt luchthavenwoordvoerder Christian Delcourt. "We kunnen ons niet de minste verwarring veroorloven en dus worden alle wijzigingen in één keer doorgevoerd. Een hele uitdaging voor een luchthaven die de klok rond open is."



Zo moeten alle markeringen op de grond herschilderd worden en alle borden langs de banen vervangen. Ook moeten alle documenten voor piloten, luchtverkeersleiders, afhandelaars, enzovoort aangepast worden en moet een hele reeks elektronische systemen geherprogrammeerd worden.



Op Brussels Airport was er in september 2013 een gelijkaardige operatie. De dwarspiste 02/20 werd toen omgedoopt tot 01/19.