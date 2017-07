Handtasdieven verwonden 88-jarige vrouw met rollator in Hamme

SVM

20/07/17 - 18u22 Bron: Belga

© Thinkstock.

Een 88-jarige vrouw is gewond geraakt toen haar handtas gestolen werd door twee mannen in het Oost-Vlaamse Hamme. De vrouw kwam ten val toen de dieven haar handtas van haar rollator trokken.

De feiten gebeurden gisterochtend in het park in de Jagerstraat in Hamme. De twee verdachten trokken de handtas los, die aan het handvat van de rollator van het slachtoffer hing. De vrouw kwam zwaar ten val en ze zal drie weken moeten revalideren.



De politie kon de verdachten oppakken. Het gaat om een 26-jarige man uit Temse en een 31-jarige man uit Waasmunster. Ze werden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die liet hen aanhouden.