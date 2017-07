ACOD Spoor blijft tegen gegarandeerde dienstverlening NMBS

Bewerkt door: ESA

20/07/17 - 17u54 Bron: Belga

© photo news.

De wijzigingen die zijn doorgevoerd aan het wetsontwerp voor een minimale dienstverlening bij het spoor, veranderen niets aan het standpunt van ACOD Spoor. "We blijven tegen", zegt Ludo Sempels, voorzitter van de Nederlandstalige vleugel van de socialistische spoorbond. "Eén dag minder verandert niets aan de zaak."

Met "één dag minder" verwijst Sempels naar de beslissing dat werknemers drie dagen op voorhand zullen moeten laten weten of ze zullen staken of niet, en niet vier dagen zoals oorspronkelijk was voorzien. Ook krijgen ze de kans om tijdens een meerdaagse staking bepaalde dagen toch te werken.



Het aangepaste voorontwerp van wet werd vandaag goedgekeurd in de ministerraad.



ACOD Spoor liet zich midden juni al fel uit tegen de plannen van minister van Mobiliteit François Bellot, omdat het volgens de bond "een aanval is op het sociaal overleg en het stakingsrecht". "Het kan een hete zomer worden op het spoor", zei de Franstalige voorzitter Michel Abdissi toen.



Zo sterk drukt Sempels het ook niet uit. "We gaan het wetsontwerp intern bekijken, maar het is duidelijk dat we er geen voorstander van zijn", zegt hij. "De mensen van onze juridische dienst zullen het ontwerp bestuderen en dan zullen we zien welke stappen we kunnen zetten." Van acties of een staking is er nog geen sprake, benadrukt Sempels.



Het wetsontwerp wordt in een volgende fase voorgelegd aan het parlement. Minister Bellot liet eerder al weten dat de invoering ervan niet voor de start van het nieuwe schooljaar rond zal zijn.