Véronique De Kock smult er op los in beste frituur van Vlaanderen

Door: Peter Lanssens

20/07/17 - 13u34 Bron: Eigen berichtgeving

© Henk Deleu.

video Véronique De Kock liet zich vanmiddag helemaal gaan in De Blauwe Frituur in Kortrijk, verkozen tot beste frituur van Vlaanderen. Ze overhandigde er de trofee van frituristenorganisatie Best-Frit. En smulde daarna van frietjes met tartaar, een broodje Mexicano met tartaar en americainsaus én een pasta van het huis.

"Vooral de sausjes op het broodje Mexicano en de huisbereide spaghettisaus met een mix van groentjes waren heerlijk", vertelde Véronique. 40 jaar is ze, maar de presentatrice en model heeft nog steeds een perfect figuur. "Ik eet iedere week frietjes", vertelde Véronique. "Ik kan het écht niet laten om goed te eten. Al zit ik nu wel vol hoor", lachte ze. Kortrijks Open Vld-burgemeester Vincent Van Quickenborne (43) at wat minder omdat hij wel op zijn lijn moet letten. "Ah, een kromme lijn is ook een lijn", knipoogde Véronique De Kock.

De Blauwe Frituur kreeg via een stemronde bij de klanten 5.701 stemmen. De frituur klopte concurrenten in grootsteden zoals Antwerpen en Brussel. Zaakvoerder Kris Vanhaerents (52) was helemaal aangedaan. Hij kroop uit dankbaarheid op zijn knieën van zijn frituur naar studentencafé 't Kanon, zo'n honderd meter verderop. Wie van de frietjes en gerechten van De Blauwe Frituur wil smullen, moet snel zijn of wachten tot donderdag 17 augustus. Want de frituur is vanaf zaterdag 22 juli dicht wegens het zomerverlof. "Dat blijft zo. We waren het voorbije jaar wekelijks zes dagen op zeven open, we hebben rust nodig", aldus Vanhaerents.