Kleding aangetroffen langs waterlijn: politie start grootschalige zoektocht

Door: Bart Boterman

20/07/17 - 12u25 Bron: Eigen berichtgeving

De Panne Momenteel is er een grote zoekactie bezig voor de kust en op het strand van De Panne, Koksijde en dat van het Franse Bray-Dunes. Een horeca-uitbater in De Panne vond deze voormiddag een hoopje natte vrouwenkleding, persoonlijke documenten en een sleutel.

Wellicht is een vrouw afgelopen nacht in zee gegaan, maar het is niet zeker of de vrouw in kwestie wel terug veilig aan land is geraakt. Zowel de strandreddingsdiensten, de brandweer, de politie, de NH90-helikopter en enkele reddingsboten doen mee aan de zoekactie.