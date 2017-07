Een van twee ontsnapte gevangenen weer gevat in Antwerpen

Nina Bernaerts - Ken Standaert

Een van de twee gevangenen die vanmorgen ontsnapten aan het Antwerpse hof van beroep, is gevat in de buurt van het gerechtshof op het Zuid. Dat meldt de lokale politie van Antwerpen.

Twee gevangenen waren vanochtend ontsnapt aan het Antwerpse hof van beroep aan de Waalse Kaai. De twee moesten rond 9.30 uur voor de rechter verschijnen, maar konden ontsnappen. Volgens onze informatie hadden ze een agent geslagen en waren ze met hun handboeien nog om uit een politievoertuig gevlucht.



De politie zette meteen de grote middelen in om de twee terug te vinden. Alle beschikbare ploegen werden ingezet, net als een helikopter van de federale politie.



De opnieuw aangehouden gevangene is Hossine E.M. (20). Hij kon op het Zuid worden opgepakt na een doorgedreven zoektocht. Hij zat al twee maanden in voorhechtenis voor een woninginbraak in het Antwerpse. Hij zou deze ochtend voor de Kamer van Inbeschuldigingsstelling (KI) zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling vragen.



De andere gevangene is nog altijd spoorloos. Meer info wil de politie voorlopig niet vrijgeven, al zou ook hij bekend staan voor "onder meer zware diefstallen". De man werd samen met Hossine E.M. vanuit de gevangenis in de Begijnestraat door de politie naar het hof van beroep gebracht. De politie deed dat omdat het Veiligheidskorps momenteel onderbemand is. De tweede verdachte is ongeveer 1.75 meter groot.



De werking in het hof van beroep is tijdelijk stilgelegd.