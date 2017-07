Peeters stelt vakantiesparen uit

Bewerkt door: ib

20/07/17 - 05u20 Bron: Belga

Werknemers krijgen voorlopig niet de mogelijkheid om vakantiedagen over de jaren heen op te potten. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) geeft de sociale partners een half jaar extra tijd om een alternatief te bedenken. Dat bericht De Tijd vandaag.

Het loopbaansparen was voorzien in de wet Werkbaar en Wendbaar Werk van minister Peeters en zou normaal vanaf augustus in werking treden. Maar omdat de vakbonden en de werkgevers zich niet konden vinden in zijn initiatief had de CD&V-minister hen tot eind juli gegeven om met een alternatief voorstel te komen.



Uitstelprocedure

Voorlopig is dat niet gelukt. Peeters heeft daarom de wettelijk voorziene uitstelprocedure geactiveerd, waardoor de sociale partners nog zes maanden extra krijgen om met een akkoord te komen. In een Koninklijk Besluit geeft Peeters de vakbonden en de werkgevers nog tot eind januari. "Als ze dan geen voorstel hebben, is de wet van toepassing en zal het loopbaansparen in werking treden zoals het in de wet voorzien is", klinkt het op zijn kabinet.