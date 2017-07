Brussel test verkeerslichten die voetgangers waarschuwen voor tram

Bewerkt door: ADN

19/07/17 - 17u58 Bron: Belga

© Twitter @BiancaDebaets.

Aan de Pantheonlaan in Koekelberg staan sinds vandaag verkeerslichten die voetgangers en fietsers waarschuwen voor een aankomende tram. Het gaat om een test voor plekken waar geen verkeerslichten zijn, of waar de tram moeilijk zichtbaar is voor de zwakke weggebruiker.

Un test de signalisation pour les piétons a débuté r Panthéon. Une action conjointe avec @BiancaDebaets. @STIBMIVB @BXLmobilite ensemble pic.twitter.com/8bX99McD8w — Pascal Smet (@SmetPascal) 19 juli 2017

De testlichten komen er op initiatief van Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) en Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Pascal Smet (sp.a), de MIVB en Brussel Mobiliteit. De lichten werken op basis van detectiesensoren. Ze gaan uit wanneer er geen tram in de buurt is en beginnen te knipperen wanneer er een tram nadert.



Er worden twee soorten lichten getest in Koekelberg. Een knipperlicht met een rood figuurtje dat de voetganger vraagt te stoppen en een knipperlicht met een afbeelding van de tram. De twee lichten worden tegelijk getest op twee overgangswegen. "Achteraf zullen we het licht gebruiken waarvan bewezen is dat het voor de voetgangers het duidelijkst is", zegt Debaets. "Zo willen we de risico's voor kwetsbare voetgangers verkleinen."



Het uiteindelijke doel is niet om de waarschuwingslichten overal in Brussel te veralgemenen, maar ze enkel op zeer specifieke plaatsen te gebruiken waar het gevaar voor de zwakke weggebruiker het grootst is. "Het mag een detail lijken, maar als het gaat over de bescherming van de voetgangers, bestaan er geen kleine maatregelen", zegt minister Smet.