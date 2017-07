"Dit is pro politiek": 30 voorstellen om Brusselse politiek te saneren

SVM

De partijen Ecolo, Groen en DéFI zijn het eens geraakt over een dertigtal voorstellen rond politieke ethiek en goed bestuur in Brussel. Parlementsleden zouden geen burgemeester of schepen meer mogen zijn. Politieke mandatarissen zouden maximum 150 procent van een parlementaire wedde mogen verdienen, privé-inkomsten inbegrepen. De drie partijen leggen hun voorstellen voor aan de andere partijen in Brussel.

Het gezamenlijk initiatief van de groenen en DéFI is een gevolg van de politieke crisis in Wallonië en Brussel. Na de schandalen rond Publifin en Samusocial trok cdH-voorzitter Benoît Lutgen de stekker uit de coalities met de PS. In Wallonië onderhandelt het cdH met de MR, in Brussel zit de situatie vast: MR en cdH hebben extra partners nodig, maar zowel DéFI als Ecolo wilden eerst praten over behoorlijk bestuur en staan niet te springen om zomaar te depanneren.



Over dat goed bestuur hebben Ecolo, Groen en DéFI nu een onderling akkoord. Ze hebben ruime maatregelen uitgewerkt die allemaal in het Brussels parlement kunnen worden doorgevoerd. Ze vragen meer controle op mandaten en mogelijke belangenvermengingen, het einde van de politieke benoemingen en meer mogelijkheden rond burgerparticipatie.



"Dit is een voorzet die we overmaken aan de andere partijen, ook de Nederlandstalige in Brussel. Dit is pro politiek. Het gaan om het herstellen van het vertrouwen en het gezonder maken van de politiek", zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci.



"We hebben over behoorlijk bestuur gesproken en over niets anders", verzekert DéFI-voorzitter Olivier Maingain.