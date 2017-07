"Ik heb ervoor gewerkt": Mayeur betaalt zitpenningen Samusocial niet terug

TT, redactie

19/07/17 - 22u01

Samusocial Gewezen Brussels burgemeester en oud-voorzitter van Samusocial, Yvan Mayeur, blijft erbij dat de zitpenningen die hij ontving bij Samusocial terecht waren. "Ik heb ervoor gewerkt", antwoordde hij toen verschillende leden van de onderzoekscommissie Samusocial in het Brussels Parlement vroegen of hij eraan denkt zijn zitpenningen terug te storten aan de daklozenorganisatie, zoals anderen dat reeds deden. Mayeur schetste eerst uitvoerig de geschiedenis en werking van Samusocial.

"Alles verliep in de grootste transparantie"

Hij schetste daarna uitvoerig de geschiedenis van de oprichting van Samusocial en het nut van de organisatie, waarbij hij zijn eigen rol sterk in de verf zette. "Alles bij Samusocial verliep in de grootste transparantie", zo maakte Mayeur zich sterk. "De pers en de volksvertegenwoordigers zijn altijd op de hoogte geweest van ons werk." Toch gaf hij meteen toe dat er "geen pv's zijn van het werk van Samusocial". "Maar u kent allemaal de resultaten van het werk op straat." Bovendien was alles "gekend en goedgekeurd door het hoogste niveau van het gewest".



"Ik heb fouten gemaakt", erkende Mayeur aan het slot van zijn inleidende verklaring. "Ik had in december 2013 ontslag moeten nemen als voorzitter van Samusocial, ondanks de druk die men op mij uitoefende. Ik had verder moeten gaan dan wat wettelijk voorzien is inzake het plafond voor mandatarissen, ook al had mijn advocaat mij verzekerd dat de zitpenningen van Samusocial niet in rekening moesten gebracht worden. Maar mijn grootste fout is dat ik geen afstand kon nemen van Samusocial dat ik opgericht had."



Mayeur zei dat hij betreurde dat Samusocial geen openbare vzw is kunnen worden. Maar de geschiedenis leert dat een OCMW dergelijke organisatie niet aankan, voegde hij eraan toe. De bestuurders zijn geen loontrekkende van de vzw, maar worden voor hun werk vergoed. Die vergoedingen werden vastgelegd op basis van wat geldt in andere sociale ondernemingen, zoals huisvestingsmaatschappijen of de MIVB. Uiteindelijk liggen de bedragen van de zitpenningen van Samusocial lager dan de bedragen die het nieuwe stadsbestuur van Brussel heeft uitgewerkt, merkte hij op. Mayeur ontving van Samusocial 15.400 euro bruto in 2014, 18.900 euro in 2015 en 16.800 euro in 2016, of gemiddeld 770 euro netto per maand.