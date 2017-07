Alweer kamp stopgezet in Luxemburg: zes kinderen in ziekenhuis

Fien Tondeleir

19/07/17 - 13u00

Zowat overal kom je de groene tenten tegen van jeugdbewegingen op kamp in het zuiden van ons land. © Photo News.

westmalle Het kamp van de KSA uit Westmalle, in Tenneville (Luxemburg), is onmiddellijk stopgezet. Een tiental leden zijn ziek geworden, zes van hen werden naar het ziekenhuis gebracht met uitdrogingsverschijnselen.

Een tiental leden van de KSA van Westmalle kreeg deze nacht plots last. Ze moesten braken, waren misselijk en hadden koorts. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om iedereen te onderzoeken. Zes kinderen - het gaat allen om +12-jarigen, werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de KSA is hun toestand stabiel, maar krijgen ze wel extra zorgen toegediend. Wellicht mogen ze in de loop van de dag het ziekenhuis verlaten.



De KSA vertrok eergisteren met 84 leden op kamp, maar iedereen wordt nu naar huis gestuurd. Via Facebook laat de groep weten: "Gezien de omvang en de onbekende oorzaak van de ziekte besliste de burgemeester alsnog om het kamp op te breken. Het is duidelijk dat de verslagenheid groot is, want het kamp zou het hoogtepunt van ons werkjaar worden. De leiding contacteerde intussen alle ouders en er wordt hard gewerkt om de uittocht vlot te laten verlopen."



Wat er precies gebeurd is, is dus nog niet bekend, maar allicht is het water van een rivier naast het kampterrein de oorzaak. Dat bevestigde de persverantwoordelijke van KSA Nationaal aan onze redactie. "Intussen worden er op het terrein stalen genomen van het drinkwater en het water uit de beek."



Enkele dagen geleden al keerde een Chirogroep uit Londerzeel, ook op kamp in de buurt van Tenneville, terug naar huis nadat zeventien leden ziek waren geworden.