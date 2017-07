Jean-Michel Javaux wil nieuwe politieke partij 'E-Change' oprichten

Bewerkt door: ib

19/07/17 - 05u45 Bron: Belga

Jean-Michel Javaux in Brussel afgelopen maandag. © belga.

Een tiental bekende namen uit de Franstalige politieke wereld, onder wie Jean-Michel Javaux, Didier Gosuin en Melchior Wathelet Jr, overwegen om voor een nieuw centrum-centrumlinks politiek aanbod te zorgen, met het oog op de parlementsverkiezingen van 2019. Dat schrijven La Libre Belgique en La Dernière Heure vandaag.

Uitgangspunt van het erg concrete project in Franstalig België is een denktank onder de naam 'E-Change'. Die werd eind januari opgericht en bestaat uit politici van verschillende strekkingen, maar ook uit zwaargewichten uit de politieke wereld.



Het initiatief komt van het duo Jean-Michel Javaux, voormalig covoorzitter van Ecolo, en Laurent de Briey, kabinetschef van Franstalig onderwijsminister Marie-Martine Schyns (cdH).



Bekende namen

Voorts zijn er ook andere bekende namen betrokken zoals voormalig minister Melchior Wathelet (cdH), Franstalig cultuurminister Alda Greoli (cdH), Brussels minister van Economie Didier Gosuin (Défi) en Corinne Boulangier, directrice van La Première. "Op dit moment is er nog niets beslist, maar de voorbije weken is de piste van de oprichting van een politieke beweging op basis van E-Change duidelijker geworden", aldus een goed ingelichte bron in de krant.



De groep komt eens per maand samen.