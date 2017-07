Wanhopige papa neemt dochtertjes mee in dood

HANS VERBEKE EN LIEVEN SAMYN

ANZEGEM Een vader van 40 die in een echtscheiding verwikkeld zat, heeft gisteravond zijn dochtertjes van 6 en 9 jaar om het leven gebracht en is daarna uit het leven gestapt. De moeder van de meisjes zou zelf op het drama uitgekomen zijn na een onheilspellend telefoontje van haar ex-man. Ze repte zich naar het huis waar hij sinds anderhalf jaar woonde. Vrijwel gelijktijdig arriveerden de hulpdiensten in de doodlopende straat. Zij waren opgeroepen voor een gasontsnapping.

Ter plaatse moesten die echter vaststellen dat in de rijwoning drie lichamen lagen: die van een vader en zijn twee dochtertjes. De kinderen zouden 6 en 9 jaar oud zijn. Of ze omkwamen door vrijgekomen gas in de woning, kon gisteravond nog niet bevestigd worden. De moeder werd ter plaatse opgevangen door de dienst Slachtofferzorg van de politie. De vrouw verkeerde in shock. De doodlopende straat werd urenlang afgesloten, buurtbewoners mochten hun huizen niet meer verlaten.



De oorzaak van het familiedrama is wellicht te zoeken in de problemen die ontstonden na de echtscheiding van het koppel. Vermoedelijk kon de man niet verkroppen dat de moeder van zijn kinderen een relatie had aangeknoopt met een andere man.



Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.



