Nieuwe taks op kapitaal in de maak

DIETER DUJARDIN

19/07/17 - 05u00

© Jan Aelberts.

Premier Michel beweegt zijn regeringspartners naar een compromis over de invoering van een taks op effectenrekeningen. Voor liberalen en N-VA is dat beter verteerbaar dan de meerwaardebelasting van CD&V.

Onder de waterlijn is de regering al ver gevorderd met de onderhandelingen over de begroting en een waslijst hervormingen. Zo ver, dat de hoop op een zomerakkoord tijdens het lange weekend met de dag groeit. Hamvraag: slaagt Michel er deze keer wel in om de verlaging van de vennootschapsbelasting te verzoenen met de roep van CD&V om meer fiscale rechtvaardigheid?



"Eten en drinken voor iedereen"

Michel hoopt de knoop te kunnen ontwarren door een gigantisch pakket hervormingen op tafel te leggen, waar voor alle partijen 'eten en drinken' in zit. Daarbij ook: een nieuwe belasting op kapitaal, namelijk op de effectenrekening die beleggers gebruiken om hun aandelen te beheren.



Voorwaarden

Binnen de regering valt te horen dat liberalen en N-VA deze taks beter verteerbaar achten dan de meerwaardebelasting van CD&V. Maar ze koppelen er voorwaarden aan. Zo moet de taks aan de bron - door de bank - geheven worden en focussen op de grotere vermogens. Ook een aantal eerdere fiscale ingrepen wordt weer in vraag gesteld.



Welke hervormingen wil de regering doorvoeren en wat zijn de grote knelpunten waar het eventueel toch nog op stuk kan lopen? Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!