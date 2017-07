Vrouw (39) kritiek door steekpartij, filmploeg 'Helden Van Hier' deel van onderzoek

Bart Boterman

18/07/17 - 22u12

DIKSMUIDE In een appartement in de Stationsstraat in Diksmuide heeft zich vanavond rond 19 uur een steekpartij voorgedaan. Een 39-jarige vrouw werd er gestoken met een mes door haar 50-jarige partner. De man belde de hulpdiensten en werd op het plaats delict aangetroffen door politie en hulpdiensten. Hij werd gearresteerd terwijl de vrouw gereanimeerd werd door een medisch urgentieteam. Ze liep zware snijwonden op.