Bestuurder die vier voetgangers aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, geeft zich aan

18/07/17 - 09u55 Bron: Belga

De dader reed met dit type van wagen: een grijze Volkswagen Tiguan. © Federale Politie.

De bestuurder die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Yvoir vier mensen heeft aangereden en vluchtmisdrijf heeft gepleegd, heeft zich gisteren aangegeven bij de politie. Dat meldt het parket van Namen.

De man, een veertiger uit de regio van Namen, was die nacht op de terugweg van festiviteiten in Godinne (een deelgemeente van Yvoir), toen hij de voetgangers aanreed. Volgens het parket van Namen was hij waarschijnlijk onder invloed van alcohol. Hij herinnert zich niets van de feiten.



Zijn naasten herkenden hem in de getuigenoproep en dwongen hem om zich aan te geven. "We blijven voorzichtig maar zijn voertuig, waarvan hij eigenaar is, komt overeen met de gegeven omschrijving, zoals de sporen van een impact", aldus het parket.



De man verschijnt vandaag om 14 uur voor een onderzoeksrechter. Zijn aanhouding is gevraagd.