Kleine bakfietsen binnenkort verplicht op het fietspad

18/07/17 - 07u00 Bron: Gazet van Antwerpen

© Bob Moors.

Verkeer De Federale Overheidsdienst Mobiliteit werkt aan een reeks verduidelijkingen rond de plaats van de bakfietsen op de openbare weg. Als ze maximaal een meter breed zijn, zullen ze binnenkort verplicht op het fietspad moeten, net zoals een fiets. De bredere bakfietsen zullen op de rijweg moeten. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

Er bestaat vandaag veel onduidelijkheid over het statuut van de bakfiets, aangezien die niet expliciet in de wegcode is opgenomen. Het verkeersreglement spreekt enkel van een "rijwiel", maar daarin zijn geen bepalingen over de grootte van dat voertuig.



Daar komt binnenkort verandering in, nu er een wetsvoorstel klaar is dat een duidelijk onderscheid moet maken tussen bakfietsen die maximaal een meter breed zijn en andere. De 'kleinere' bakfietsen zullen hetzelfde statuut krijgen als de gewone fiets, en bijvoorbeeld dus op het fietspad moeten rijden. In eenrichtingsstraten met tweerichtingsverkeer voor fietsers zullen zij tegen de rijrichting in mogen rijden.



De bredere bakfietsen zullen dat echter niet meer mogen. Zij moeten op de rijbaan rijden, en mogen ook niet meer tegen de richting in rijden.