Zonnige en warme dagen op komst, maar hevig onweer loert om de hoek

Weerbericht Vandaag wordt het overwegend zonnig en gedeeltelijk bewolkt. In de loop van de namiddag zullen meer en meer stapelwolken gevormd worden, maar het blijft droog. Het wordt warm, met temperaturen tot 23 à 24 graden in Hoog-België, 27 graden aan de kust en 28 à 29 graden elders. Langs de Franse grens kunnen de maxima oplopen tot 30 graden. Dat meldt het KMI.

De volgende nacht zijn enkele lokale onweersbuien niet uitgesloten. Het wordt een zachte nacht, met minima van 17 tot 21 graden bij een zwakke tot matige oostenwind, die ruimt naar zuidoost.



Morgen begint nog zonnig, maar al snel zullen in heel het land stapelwolken gevormd worden. Op een lokale bui na, blijft het in de namiddag op de meeste plaatsen droog. Op het einde van de namiddag en in de loop van de avond zullen (mogelijk hevige) onweders vanuit Frankrijk ons land bereiken. Het wordt drukkend warm, bij maxima tussen 26 graden in de Hoge Venen en 32 graden in de Kempen en rond 30 graden in het centrum.



Donderdagochtend wisselen wolken en opklaringen elkaar af, soms vergezeld van (onweers)buien. In de namiddag verwachten we nog enkel buien in het oosten van het land. Het is frisser met maxima tussen 19 en 24 graden, bij een matige, en aan de kust soms een vrij krachtige wind uit het westen.



Vrijdag en zaterdag wordt ons weerbeeld bepaald door een zuidwestelijke maritieme luchtstroom, waardoor we afwisselend wolkenvelden en opklaringen krijgen, maar het overwegend droog zal blijven. Als gevolg van een depressie boven het noorden van de Britse Eilanden kan er in het uiterste westen meer bewolking zijn, met af en toe een bui. De maxima variëren rond 18 graden in de Ardennen en rond 24 graden in Laag- en Midden- België.