Cannabismiljonair, en toch elke dag braaf naar fabriek

Ondanks een peperdure speedboot, een Ferrari 458 en enkele riante eigendommen slaagde Frederik V. (37) er minstens drie jaar in om zich als eenvoudige arbeider voor te doen. De man bleek in Kortrijk echter een professionele cannabisplantage te runnen. Onlangs werd hij toch gesnapt, na klachten over een "verdachte geur".

Omwonenden belden een tijdje geleden de politie omdat ze vonden dat er nu en dan een verdachte geur hing in de buurt van een loods in de Koolkapperstraat in Kortrijk. De politie startte discreet een onderzoek, dat een week geleden leidde tot een inval met arrestatie. "Politiemensen in burger kwamen plots van alle kanten toegesneld op het moment dat de huurder van de loods buitenkwam", vertelt een buurtbewoner. "Hij werd in de boeien geslaan en weggeleid. Kort daarna arriveerden de gewone politie en het gerechtelijk labo. Pas 's avonds laat vertrokken ze weer. Sindsdien is de loods verzegeld." In het pand troffen de speurders een kweekplaats aan van om en bij de 500 cannabisplanten: superprofessioneel ingericht en zo georganiseerd dat er om de twee of drie weken geoogst kon worden. Stroom tapte V. nét voor de elektriciteitsmeter af, zodat hij ook zo niet ontmaskerd kon worden.