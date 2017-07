In 1 op 3 bedrijven is vakantie écht vakantie

PHILIPPE GHYSENS EN DIETER DUJARDIN

In één op de drie bedrijven is vakantie echt vakantie. "Zelfs een directielid wordt dan niet gestoord", zegt Stijn Decock van Voka, dat een grote rondvraag deed. Slechts 6% van de bedrijfsleiders verwacht dat hun werknemers op de één of andere manier bereikbaar zijn tijdens hun verlof.

Werkgeversorganisatie Voka bevroeg zowat 500 leden over hun concrete afspraken tijdens de vakantieperiode. Blijkt dat de helft van de Belgische bedrijven tijdens de zomermaanden openblijft. De vraag is dan of de personeelsleden die op dat moment met verlof zijn, bereikbaar moeten zijn. "De meeste firma's streven ernaar om hun mensen niet lastig te vallen. Ze zijn zich ervan bewust dat vakantie noodzakelijk is voor het welzijn van hun werknemers en het maakt ook deel uit van hun burn-outbeleid", zegt hoofdeconoom Stijn Decock. "Slechts 6% zegt effectief te verwachten dat hun mensen bereikbaar blijven. Voor één op de drie is vakantie daarentegen heilig en nog eens vier op de tien vragen enkel dat de directie en het kaderpersoneel af en toe hun mails lezen."



