"We weten nu waaróm Sofie dood moest. Dat maakt het alleen triester"

Sofie Muylle (27) is verkracht en daarna verstikt. Dat zeggen gerechtelijke bronnen. In haar lichaam is DNA gevonden van de Roemeense hoofdverdachte Alexandru C. (23). "Ik ben een sigaretje gaan roken en zag een blonde vrouw op het strand liggen. Maar ik heb haar niet aangeraakt." Dat beweerde Alexandru C. drie weken geleden bij zijn arrestatie in Roemenië.