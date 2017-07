1 op 14 wordt zwanger met medische hulp

INGRID DE VOS

18/07/17 - 05u00

© thinkstock.

1 op de 14 vrouwen in Vlaanderen wordt zwanger na een vruchtbaarheidsbehandeling. Het gaat dan om hormoontherapie, kunstmatige inseminatie en proefbuisbevruchting, oftewel ivf. In 2004 was dat nog maar het geval bij 1 op de 23 zwangerschappen.