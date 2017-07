Roma-zigeuners strijken neer in Gistel: burgemeester kan niets doen

Bart Boterman

17/07/17 - 20u18 Bron: Eigen berichtgeving

© Bart Boterman.

Op een weiland in de Oostendebaan in het West-Vlaamse Gistel is afgelopen weekend een grote groep Roma-zigeuners neergestreken, goed voor zo'n 600 mensen en 180 voertuigen.

In het midden van de geïmproviseerde camping, tussen de dure Mercedessen, BMW's, Porsches en campers, staat een grote tent die moet dienen als kerk. De neergestreken menigte behoort namelijk tot de Roma-strekking CMERI (Centre Missionaire Évangélique Rom International). "We zijn hier gekomen om te bidden en ons geloof te belijden. We doen niemand iets kwaad. Op 26 juli vieren we een groot religieus feest. Iedereen is welkom, we hebben niets te verbergen", zegt Modeste Boudain, woordvoerder van de zigeuners.



Privéterrein

Burgemeester Bart Halewyck (CD&V) is niet meteen voorstander van een zigeunerkamp in zijn stad. "Ik weet dat de bevolking erg bezorgd is. Maar momenteel kan ik, noch de politie, iets doen. De Roma staan op privéterrein en hebben de toestemming van de pachter van het weiland om er te stationeren. Mocht er grote overlast zijn is dat anders, maar voorlopig is dat niet zo", aldus de burgemeester.



De burgemeester ging wel al in overleg met Modeste Boudain om afspraken te maken. De politie houdt er ook geregeld patrouilles, controleerde reeds voertuigen en de nummerplaten. De zigeuners zouden er drie weken blijven en vertrekken naar eigen zeggen op 2 augustus. "Dinsdag volgt nog overleg met de politie om te zien hoe we de situatie aanpakken", besluit burgemeester Halewyck. Van mogelijke overlast is tot op heden geen sprake.